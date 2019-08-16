Россия пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на празнование Дня Победы

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российская сторона отправила приглашение на празднование 75-й годовщины Дня Победы мировым лидерам. Об этом передает ТАСС.

Как сообщается, приглашение получили президент США Дональд Трамп, глава КНДР Ким Чен Ын, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам Ушакова, принять участие в мероприятиях в Москве по случаю празднования 75-й годовщины Дня Победы уже согласился президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее рассказали о том, кто еще посетит День Победы в 2019 году.