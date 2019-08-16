Президент Индонезии попросил парламент перенести столицу страны из Джакарты
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Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту перенести столицу из города Джакарта на остров Калимантан (Борнео). Об этом сообщает Reuters.
По его словам, новая столица покажет прогресс страны в экономическом развитии.
«Я прошу у вас разрешения переместить национальную столицу на остров Калимантан», — сказал Видодо.
Уточняется, что точное место расположения для новой столицы Индонезии глава государства не назвал.
Ранее сообщалось, что президент Индонезии решил поменять столицу в стране. Уточняется, что перенос столицы из Джакарты может занять до 10 лет.