Президент Индонезии попросил парламент перенести столицу страны из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту перенести столицу из города Джакарта на остров Калимантан (Борнео). Об этом сообщает Reuters.

По его словам, новая столица покажет прогресс страны в экономическом развитии.

«Я прошу у вас разрешения переместить национальную столицу на остров Калимантан», — сказал Видодо.

Уточняется, что точное место расположения для новой столицы Индонезии глава государства не назвал.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии решил поменять столицу в стране. Уточняется, что перенос столицы из Джакарты может занять до 10 лет.