Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину

Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться. Об этом он написал в твиттере.

Стоит отметить, что сначала Трамп заявил, что хорошо знает главу Китая и считает его великим лидером, уважающим народ.

«Я не сомневаюсь, что, если президент Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет это сделать», — подчеркнул Трамп.

В конце поста он предложил Си Цзиньпину встретиться, написав «личная встреча» и добавив знак вопроса.

Ранее сообщалось, что Китай попросил США не совать нос в дела Гонконга.