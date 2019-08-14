Президент Литвы отметил важность экономического сотрудничества с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что стране необходимо поддерживать сотрудничество с Россией в сферах экономики и культуры несмотря на сложное политическое взаимодействие. Об этом сообщает ТАСС.

Науседа отметил, что тяжело говорить о контактах с Россией на высоком политическом уровне, пока на Украине сохраняется напряженная ситуация.

Он добавил, что Вильнюс придерживается такой позиции уже несколько лет.

«Это, однако, не отменяет необходимости сотрудничества в экономической сфере и области культуры», — уточнил Науседа.

Ранее сообщалось, что избранный президент Литвы рассказал об отношениях с Россией.