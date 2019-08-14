Зеленский уволил замсекретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что соответствующий указ был опубликован на сайте президента 13 августа.

Уточняется, что сразу после Зеленский назначил Литвененко директором Национального института стратегических исследований.

Ранее сообщалось, что Зеленский отстранил исполняющего обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу Романа Безсмертного.