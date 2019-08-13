Депутат партии Порошенко оценил решение Зеленского о гражданстве для россиян
Депутат от партии бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе оценил решение украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.
По его словам, данное решение выглядит как политический пиар-ход.
Кроме того, добавил депутат, такой шаг является преждевременным и поспешным.
Он пояснил, что в цивилизованных странах в таких случаях предоставляется политическое убежище до изучения всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что украинские следователи начали допрашивать желающих получить гражданство России.