Депутат партии Порошенко оценил решение Зеленского о гражданстве для россиян

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Депутат от партии бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе оценил решение украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.

По его словам, данное решение выглядит как политический пиар-ход.

Кроме того, добавил депутат, такой шаг является преждевременным и поспешным.

Он пояснил, что в цивилизованных странах в таких случаях предоставляется политическое убежище до изучения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что украинские следователи начали допрашивать желающих получить гражданство России.