Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что Путин относится к Зеленскому положительно.

Песков отметил, что для лидера России важнее реализация достигнутых договоренностей, а не разговоры.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что президент России является сторонником диалога для решения насущных проблем и назвал ситуацию на Украине запущенной.

Ранее сообщалось, что Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным.