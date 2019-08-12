Новый владелец «Рустави 2» решил продать канал

Новый владелец телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши объявил о ее продаже. Об этом сообщается на сайте канала.

По его словам, это произошло из-за долгов более чем в $24 млн.

Халваши принял решение, что не может вывести компанию из глубокого финансового кризиса.

«К сожалению, моей финансовой способности недостаточно, чтобы вывести компанию из глубокого кризиса. Поэтому я открыто и публично говорю, что я готов поговорить с любым заинтересованным лицом, которое купит «Рустави-2», — заявил Халваши.

При этом единственным исключением он назвал Михаила Саакашвили, что которым не будет вести переговоров.