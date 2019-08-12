ЕС может не признать выданные в Донбассе российские паспорта, пишут СМИ

В ЕС идет работа над рекомендациями для стран-членов относительно возможного непризнания российских паспортов, которые были выданы жителям Донбасса в упрощенном порядке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии (ЕК).

Как отмечается, подразделения ЕК работают над данными рекомендациями совместно с Европейской службой внешних связей, а также при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве.

Кроме того, данные структуры планируют разработать рекомендации относительно того, как обрабатывать заявления на визу, которые жители Донбасса, получившие российские паспорта, подают в Российской Федерации и на Украине.

Причем в пресс-службе ЕК подчеркнули, что итоговое решение по этому вопросу примут страны-члены ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС разрабатывает правила по выявлению паспортов России у жителей Донбасса.