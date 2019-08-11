Депутат Госдумы прокомментировал слова о невозможности вступления Украины в ЕС

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что вступление Украины в Евросоюз или НАТО невозможно, поскольку это может привести к серьезному конфликту европейских стран с Россией. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что вступление Украины в ЕС Россия может воспринять, как угрозу национальной безопасности и не оставит без ответа такие действия.

«Для Европы хорошие отношения с Москвой — залог безопасности», — отметил Бальбек.

По его мнению, ЕС не готов «кормить» Киев и конфликтовать с Россией, поэтому Украина в ближайшее время не вступит в НАТО и Евросоюз.

Ранее немецкий политолог объяснил невозможность членства Украины в ЕС.