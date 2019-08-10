Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в Сети

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
РИА «Новости»

Пользователи Сети высмеяли фотографии бывшего депутата Рады Надежды Савченко с отдыха в Латвии.

До этого экс-политик выложила в фейсбуке фотосессии, где она изображена в длинном зеленом платье с разрезом. На кадрах видно, как Савченко прогуливается вдоль побережья Балтийского моря, а также заходит прямо в одежде в море.

Интернет-пользователи комично восприняли фотографии бывшего депутата.

Некоторые комментаторы отметили, что политик не успела похудеть к лету, поэтому и решила искупаться в пальто.

Один пользователь предположил, что Савченко таким образом стирает свое платье, поскольку совсем обнищала со своей политикой.

«Ни до ЕС, ни даже до Крыма не доплыла», — написал другой комментатор.

Ранее сообщалось, что на выборах в Раду Савченко получила 8 голосов.