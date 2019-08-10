СМИ сообщили о жестком уроке Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Призыв президента Украины Владимира Зеленского о немедленном проведении встречи из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе был оставлен без внимания лидерами нормандской четверки. Об этом сообщают «Главред».

Как отмечает издание, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали украинскому лидеру «жесткий урок».

Заявляется, что отсутствие реакции призвано показать, что лидеры стран не намерены собираться после каждого нарушения перемирия в Донбассе. Такие действия будут продиктованы до тех пор, пока Киев не выступит с конкретными предложениями.

Издание также уточняет, что Зеленский является ориентирующимся на эмоции, а не на внешнеполитический курс и дипломатию, популистом по сравнению с Путиным, Меркель и Макроном.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате.