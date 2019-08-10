Трамп забыл, кто такой Зеленский

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Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Видео инцидента разместил РЕН ТВ.

Отмечается, что один из журналистов поинтересовался, когда Трамп пригласит в Белый дом Зеленского.

«О ком вы говорите?» – задал вопрос Трамп.

Когда журналист напомнил ему, что это его украинский коллега, американский президент предположил, что это должно произойти «очень скоро».

Ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского разумным человеком и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.