Трамп забыл, кто такой Зеленский
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Видео инцидента разместил РЕН ТВ.
Отмечается, что один из журналистов поинтересовался, когда Трамп пригласит в Белый дом Зеленского.
«О ком вы говорите?» – задал вопрос Трамп.
Когда журналист напомнил ему, что это его украинский коллега, американский президент предположил, что это должно произойти «очень скоро».
Ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского разумным человеком и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.