В МИД России осудили призывы немецких СМИ к участию в несанкционированных акциях

В МИД России назвал действия немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, которая призывала москвичей участвовать в несанкционированных массовых акциях, недопустимыми. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, в российском МИД сделали такое заявление в ходе разговора с временной поверенной в делах ФРГ в России Беатой Гжески.

Отмечается, что телекомпания призывала в социальных сетях «жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

Кроме того, в МИД обратили внимание, что данные действия СМИ не соответствуют нормам профессиональной журналистики и «представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России». Также сообщается, что российская сторона в праве действовать в рамках законодательства в случае повторения подобных действий.

Ранее сообщалось, что московская прокуратура требует лишить родительских прав родителей, которые пришли на несанкционированную акцию 27 июля в Москве с малолетним сыном.