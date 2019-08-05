Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от односторонних обязательств по соблюдению договора, сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, каким будет ответ, если Россия узнает о начале производства соответствующих систем в США. Глава государства пояснил, что разработка, производство и размещение ракет наземного базирования будут носить зеркальный характер, поэтому Москва не станет размещать РСМД там, где нет таких ракет американского производства.

«В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет»,— заявил Путин.

В связи с этим, президент поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки тщательно следить за шагами США в отношении ракет средней и меньшей дальности.