Глава ЦИК Белоруссии рассказала о сроках для президентских выборов
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала оптимальную дату для проведения выборов президента республики. Об этом информирует телеканал ОНТ.
Ермошина сообщает, что речь идет о 30 августа 2020 года.
Как информирует глава ЦИК, скорее всего, в этот день и состоятся выборы президента Белоруссии.
По ее словам, к концу лето большая часть населения республики будет находиться уже по месту своей регистрации, так как концу лета у избирателей обычно завершаются отпуска и каникулы.
Также Ермошина отмечает, что президентская кампания по срокам пройдет в соответствии с конституцией.
Ранее Ермошина рассказала, что ЦИК подготовил предложения по изменению конституции Белоруссии.