Глава ЦИК Белоруссии рассказала о сроках для президентских выборов

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала оптимальную дату для проведения выборов президента республики. Об этом информирует телеканал ОНТ.

Ермошина сообщает, что речь идет о 30 августа 2020 года.

Как информирует глава ЦИК, скорее всего, в этот день и состоятся выборы президента Белоруссии.

По ее словам, к концу лето большая часть населения республики будет находиться уже по месту своей регистрации, так как концу лета у избирателей обычно завершаются отпуска и каникулы.

Также Ермошина отмечает, что президентская кампания по срокам пройдет в соответствии с конституцией.

Ранее Ермошина рассказала, что ЦИК подготовил предложения по изменению конституции Белоруссии.