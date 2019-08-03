В Госдуме отреагировали на слова Трампа о новом ядерном соглашении

Зампред комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление президента США Дональда Трамп о возможности заключения нового ядерного соглашения между Россией и Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Швыткин заявил, что относится к заявлению с осторожностью и скептицизмом.

Он отметил, что Китай высказал нежелание вступать в какое-либо подобное соглашение.

Депутат подчеркнул, что власти США проводят безответственную политику, а также негативно влияют на сдерживание гонки вооружений.

Он также сказал, что практически не видит перспективу подписания этого соглашения.

Ранее сообщалось, что США приступили к разработке запрещенных ДРСМД ракет.