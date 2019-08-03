Офис Мюллера назвал стоимость расследования «российского вмешательства»

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В США офис спецпрокурора обнародовал данные о том, во сколько обошлось расследование «российского вмешательства», которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, речь идет о сумме в $31,6 млн, которые были потрачены в период с мая 2017 по май 2019 года. Эта сумма складывается из расходов на пособия и зарплаты ($9,7 млн), покрытие расходов на поездки сотрудников ($1,6 млн), коммунальные услуги, связь и аренду помещений ($3,1 млн) и контрактные услуги ($980 тыс.).

Ранее американская телеведущая Рейчел Кампос-Даффи, работающая на канале Fox News, заявила, что у бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского дела», деменция.