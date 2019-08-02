МИД отреагировал на новые санкции США

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ведомство не удивилось введению второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ведомство следит за ситуацией с прошлого года, то есть с тех пор, как был введен первый пакет санкций.

«Администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на Россию», — отметил Рябков.

Он добавил, что российская экономика уже уже адаптировалась к таким действиям США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России по делу об отравлении в Великобритании Скрипалей. Суть новых санкций не до конца понятна. Но утверждается, что второй пакет содержит возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений и рестрикции против банковского сектора РФ.