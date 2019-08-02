МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД

Министерство иностранных дел опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на официальном портале правовой информации.

В документе сообщается, что соглашение расторгнуто по инициативе американской стороны.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Соглашение между СССР и США предусматривало ликвидацию ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности.

Ранее Китай выступил против выхода США из ДРСМД.