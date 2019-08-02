В украинских СМИ появилась информация об отставке главы офиса Зеленского

В украинских СМИ появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении. Об этом сообщил киевский телеканал «24 канал», опубликовав фотографию написанного от руки заявления, которое якобы написал Богдан.

Сообщается, что Богдан уволился по собственному желанию.

По имеющимся данным, к такому решению его привел ультиматум США. Американская сторона якобы не хотела согласовывать встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом до тех пор, пока Богдан остается главой офиса президента.

Официально информация пока подтверждена не была.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского создаст телеканал на русском языке.