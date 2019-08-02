Москва предложила Вашингтону и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Россия выступила с предложением к властям США и представителям НАТО о введении моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что что предложение поступило предпринять действия по аналогии с президентом России Владимиром Путиным.

Уточняется, что российский глава объявил мораторий на размещение РСМД.

Ранее National Interest оценил вероятность ядерной войны России и США.