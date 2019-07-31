В Совфеде оценили возможность введения санкций США по «Северному потоку — 2»

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал возможность введения новых санкций со стороны США. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что положительное решение комитета сената конгресса США по международным делам по вводу санкций против компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока - 2».

Джабаров заявил, что это решение является «шагом бессилия». Он добавил, что «Северный поток — 2» все равно заработает, поскольку даже если уйдут одни компании, то им на смену придут другие.

Заместитель председателя комитета Совфеда подчеркнул, что таким образом Вашингтон пытается «идти против здравого смысла».

Ранее сообщалось, что комитет сената США поддержал санкции по «Северному потоку — 2».