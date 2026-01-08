Размер шрифта
Скончался актер Мурат Бисенбин

Актер Бисенбин умер после долгой борьбы с раком
murat_bissenbin/Instagram

Казахстанский актер Мурат Бисенбин скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Instagram дочь актера Диана Булатова.

По словам Булатовой, артист умер 8 января.

Соболезнования родным и близким уже принесли в Министерстве культуры и информации Казахстана. В ведомстве отметили, что Бисенбин внес значительный вклад в развитие кино в республике.

В 2024 году у актера нашли рак поджелудочной железы, о борьбе с которым он рассказывал в соцсетях. В декабре 2025 года его госпитализировали с инсультом.

Бисенбин родился 11 октября 1972 года в Кызылорде. В казахстанской криминальной драме «Рэкетир» (2007) Бисембин сыграл главу преступной группировки. Также артист играл в «Сказе о розовом зайце», «Районах», «Бизнесменах», сериалах «13 Клиническая» и «Амура».

Накануне в возрасте 49 лет скончался альтист и директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик. Об этом сообщили в администрации Сочи.

Ранее умер известный петербургский композитор.

