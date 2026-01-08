Стало известно гражданство членов экипажа захваченной «Маринеры»

Большинство членов экипажа захваченного США танкера «Маринера» — граждане Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что экипаж судна состоит из 28 человек: 20 из них украинцы, шестеро, в том числе капитан, граждане Грузии, еще двое — россияне.

Журналисты утверждают, что изначально танкер шел под флагом Гайаны, но из-за угрозы ареста экипаж запросил и получил временную регистрацию в порту Сочи под российским флагом — в соответствии с морским правом.

В настоящее время «Маринера» направляется в британский порт, далее судно будет сопровождено в Соединенные Штаты.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее в КНР осудили захват США российского танкера в Атлантическом океане.