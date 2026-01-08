ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики Украины

Российские войска нанесли удары по портовой и энергоинфраструктуре Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в новой сводке.

По информации ведомства, для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, удары были нанесены по местам сборки и хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских подразделений. Также за сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 142 беспилотника самолетного типа.

До этого в минэнерго Украины сообщили о тяжелой ситуации с электричеством в двух регионах. Без света почти полностью осталась Днепропетровская область и жители части Запорожской области, подконтрольной Вооруженным силам Украины.

Вечером 7 января «24 канал» украинского телевидения сообщил о перебоях с электричеством в ряде крупных городов Украины, в том числе в Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области. Также без света частично остались жители Днепра (Днепропетровска). С перебоями подается электроэнергия в расположенном на западе Украины Ивано-Франковске.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.