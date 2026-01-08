Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Семилетний мальчик на тюбинге скатился с горки прямо под колеса машины

В Богородске мальчик на тюбинге скатился с горки прямо под колеса машины
Telegram-канал «Нижний №1»

В Богородске Нижегородской области семилетний мальчик на тюбинге угодил под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инцидент произошел на горке, где ребенок катался на «ватрушке». Мальчик разогнался и на спуске не смог затормозить, выкатившись прямо под колеса двигавшейся по дороге машины марки «Шкода». Водитель автомобиля не успел среагировать и наехал на малолетнего.

В результате аварии мальчик получил травмы, на место случившегося вызвали медиков. Пострадавшего доставили в больницу. Ребенку оказывают необходимую помощь.

До этого во Владимире девятилетний мальчик вылетел в овраг, катаясь на тюбинге в частном секторе, и не выжил. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерка получила травмы лица, когда ее сбила подросток на тюбинге.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578239_rnd_7",
    "video_id": "record::82a3d57c-e4ca-4c89-ba98-ddf6816c45ff"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+