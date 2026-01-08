Семилетний мальчик на тюбинге скатился с горки прямо под колеса машины

В Богородске мальчик на тюбинге скатился с горки прямо под колеса машины

В Богородске Нижегородской области семилетний мальчик на тюбинге угодил под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инцидент произошел на горке, где ребенок катался на «ватрушке». Мальчик разогнался и на спуске не смог затормозить, выкатившись прямо под колеса двигавшейся по дороге машины марки «Шкода». Водитель автомобиля не успел среагировать и наехал на малолетнего.

В результате аварии мальчик получил травмы, на место случившегося вызвали медиков. Пострадавшего доставили в больницу. Ребенку оказывают необходимую помощь.

До этого во Владимире девятилетний мальчик вылетел в овраг, катаясь на тюбинге в частном секторе, и не выжил. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерка получила травмы лица, когда ее сбила подросток на тюбинге.