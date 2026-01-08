Размер шрифта
Одну категорию российских граждан призвали освободить от туристического налога

Слуцкий призвал освободить от туристического налога членов семей участников СВО
Нужно освободить от туристического налога стоимость проживания для членов семей участников спецоперации (СВО), заявил в интервью ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Настаиваем на освобождении семей участников, ветеранов специальной военной операции от так называемого туристического налога, чтобы стоимость проживания в разных отелях, пансионатах и так далее не облагалась дополнительными сборами», — сказал он.

Слуцкий добавил, что партия также предлагает освободить военнослужащих и их семьи от налога на проценты по банковским вкладам за 2025, 2026 и 2027 годы.

«Понятные меры, напрямую снижающие нагрузки на семьи ветеранов СВО и показывающие реальное отношение государства к тем, кто его защищает», — отметил депутат Госдумы.

До этого предоставленные членам семьи участников СВО льготы стали распространяться и на их 18-летних детей. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Госдума приняла проект о налоговых льготах для участников СВО.

