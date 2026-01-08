Одну категорию российских граждан призвали освободить от туристического налога

Нужно освободить от туристического налога стоимость проживания для членов семей участников спецоперации (СВО), заявил в интервью ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Настаиваем на освобождении семей участников, ветеранов специальной военной операции от так называемого туристического налога, чтобы стоимость проживания в разных отелях, пансионатах и так далее не облагалась дополнительными сборами», — сказал он.

Слуцкий добавил, что партия также предлагает освободить военнослужащих и их семьи от налога на проценты по банковским вкладам за 2025, 2026 и 2027 годы.

«Понятные меры, напрямую снижающие нагрузки на семьи ветеранов СВО и показывающие реальное отношение государства к тем, кто его защищает», — отметил депутат Госдумы.

До этого предоставленные членам семьи участников СВО льготы стали распространяться и на их 18-летних детей. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Госдума приняла проект о налоговых льготах для участников СВО.