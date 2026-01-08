В Краснодарском крае обломки дрона повредили линию электропередачи

На Кубани в станице Северской обломки БПЛА задели линию электропередачи

В станице Северской Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины повредили линию электропередачи. Об этом сообщил кубанский оперштаб в официальном Telegram-канале.

Там уточнили, что фрагменты беспилотника упали на окраине станицы. В результате инцидента никто не пострадал.

«Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено. На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы», — сказано в сообщении.

До этого оперативный штаб региона сообщал, что обломки БПЛА упали на дом в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района. В результате повреждена крыша и навес. Пострадавших нет.

Также в аэропортах Сочи и Геленджика были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Подобные меры по соображениям безопасности действуют также в аэропорту Краснодара.

Ранее ограничения ввели в двух аэропортах Краснодарского края.