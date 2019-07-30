Названы возможные сроки уничтожения Украины

Украинская земля может исчезнуть с лица планеты в ближайшие три года. Такое предположение высказал представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире украинских СМИ.

По его словам, уничтожение украинской стороны может произойти из-за политических экспериментов, которые будут проводиться в стране.

Кива считает, что в последнее время к власти приходят люди, которые совершенно не умеют править, а также не имеют опыта и соответствующего образования. В качестве примера он привел врио министра здравоохранения страны Ульяну Супрун. По его словам, если он в настоящее слышит о какой-либо реформе или эксперименте, то сразу представляет обман.

«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять», — воскликнул Кива.

Он добавил, что не имеет ничего против нового состава Рада, ему лишь не нравятся неопытные люди, которые могут войти в ее состав.

Политик подчеркнул, что, если Украина «переживет» 2020 год, то это будет «большой победой».

Ранее сообщалось, что Киев и Москву сравнили на Украине.