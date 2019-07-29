Российское посольство в Британии осудило невыдачу виз крымчанам

Российское посольство в Великобритании негативно отреагировало на отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, которые те получили после 2014 года. Об этом передает РИА «Новости».

Дипломатическое представительство России отмечает, что подобные действия нарушают права крымчан на свободное передвижение.

Кроме того, в российском посольстве считают решение об отказе некоторых стран ЕС в выдаче виз противоречащим международным стандартам в сфере прав человека.

Также там назвали его политически мотивированным.

Ранее рассказали о визовой войне России и США.