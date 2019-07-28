В Госдуме осудили протест Украины из-за нахождения Медведева в Крыму

В поездке российского премьера Дмитрия Медведева в Крым не нашли «ничего предосудительного»», а украинский протест, выраженный из-за этого, в странах ЕС не вызывает «ничего, кроме улыбки». Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, передает RT.

По словам депутата, Крымский полуостров входит в состав России, поэтому премьер страны может его посещать. В этом нет ничего зазорного, добавил он.

Морозов посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не идти по пути конфронтации с российской стороной, а признать Крым российским и подтвердить тем самым свою легитимность.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.