Совфед отреагировал на позицию друга Трампа по «Северному потоку — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков дал комментарий по поводу того, что сенатор США Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях к проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

По мнению Цекова, американский сенатор ратует за здоровую конкуренцию, развитие производства и новых путей энергоснабжения.

Член комитета Совфеда отмечает, что США выгодно иметь нормальные отношения с Москвой.

Также Цеков выразил надежду, что позиция Пола является результатом правильных и искренних мотивов, а не политической борьбы в Соединенных Штатах.

Ранее Пол заявил, что в законопроекте по введению санкций против причастных к «Северному потоку 2» компаний отсутствуют четкие формулировки по компаниям, в отношении которых будут вводиться ограничительные меры.