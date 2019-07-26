Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.

Отмечается, что украинский глава предложил жителям самим выбрать себе губернатора из пяти претендентов.

Уточняется, что под каждой опубликованной фотографией Зеленский поместил краткое описание деятельности чиновников.

Кроме того, среди кандидатов был и одобренный кабмином на данный пост руководителя общественного союза «Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов» Андрей Андрейчиков.

С мая 2015 по ноябрь 2016 года эту должность занимал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил уволить мэра Киева Виталия Кличко.