CNN: Конгрессу США не удалось раскусить Мюллера

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Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием «российском вмешательства» в американские выборы в 2016 году, дал показания на слушаниях в Конгрессе. CNN попытался разобраться в значении его заявлений.

Журналисты телеканала отметили нестандартность высказываний Мюллера, который, будучи спецпрокурором заявил, что не оправдывает президента страны Дональда Трампа, но и не осуждает его. После его показаний один из конгрессменов обвинил чиновника в «увековечивании несправедливости». Обозреватель канала Фрида Гитис выразила недоумение из-за того, что Мюллер не говорит, что на самом деле думает. Несмотря на то, что прокурор занимался сбором доказательств и предоставлением их Конгрессу и американцам для принятия решения, он ни о чем не высказался публично. Он не сформировал свое профессиональное мнение по поводу того, может ли народ США доверять Трампу.

Обозреватель Элис Стюарт заявила, что попытки демократов добиться от Мюллера того, что не было представлено в его финальном докладе, не увенчались успехом. Она призвала их поставить точку в этом деле и поставить на первое место американский народ. Аналитик Пол Каллан обратил внимание на поведение Мюллера, который путался в показаниях и постоянно просил повторить вопросы, что удивительно для человека такого ума. Он также заявил, что импичмент Трампа по итогам высказываний экс-спецпрокурора маловероятен.