Совфед отреагировал на задержание танкера из России
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал задержание российского танкера NEYMA представителями СБУ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он назвал задержание незаконным.
Джпабаров подчеркнул, что ситуация с задержанием танкера в Керченском проливе значительно ухудшит возможность установления диалога между Россией и Украиной.
Член Совета Федерации отметил, что задержание судна могло проходить только после решения суда.
Ранее сообщалось, что Украина задержала российский танкер в Керченском проливе.