Совфед отреагировал на задержание танкера из России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал задержание российского танкера NEYMA представителями СБУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал задержание незаконным.

Джпабаров подчеркнул, что ситуация с задержанием танкера в Керченском проливе значительно ухудшит возможность установления диалога между Россией и Украиной.

Член Совета Федерации отметил, что задержание судна могло проходить только после решения суда.

Ранее сообщалось, что Украина задержала российский танкер в Керченском проливе.