Мэй ушла с поста

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Танец Терезы Мэй на встрече с соратниками по партии, 2018 год Танец Терезы Мэй на встрече с соратниками по партии, 2018 год
Танец Терезы Мэй на встрече с соратниками по партии, 2018 год
Darren Staples/Reuters

Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Великобритании.

Мэй передала прошение об отставке королеве Елизавете II на аудиенции в Букингемском дворце.

Теперь она официально покинула должность.

Ранее Мэй выступила с прощальной речью.

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