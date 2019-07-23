Россия предложила концепцию безопасности в Персидском заливе

Заместитель главы МИДа Михаил Богданов представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, она нацелена на формирование организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива.

Отмечается, что инициатива базируется на принципах поэтапности, многосторонности и четкого следования международному праву, в частности, Уставу ООН и резолюции Совета Безопасности.

В число стран должны войти Россия, Китай, США, Индия и другие страны, имеющие к этому интерес.

Ранее МИД России высказался об украинских выборах.