Tagesspiegel о Джонсоне: премьер без плана, но с большими амбициями

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В среду, 24 июля, Бориса Джонсона вероятно назначат новым британским премьер-министром. Как отмечает Das Tagesspiegel, это многое говорит о состоянии политики Великобритании.

Отмечается, что на протяжении внутрипартийной борьбы за пост премьера Джонсон оказывался в центре внимания из-за поводов, которые не имеют отношения к политике, — своей любовницы или своих внебрачных детей. Детали большого «шоу Джонсона» дали британцам и членам Консервативной партии долгожданную возможность отвлечься. Вопрос о том, как при новом премьере будет проходить Brexit, во время гонки за кресло премьера стал второстепенным. То, что Джонсон предлагает своим сторонникам, является отражением возрастающего инфантилизма в сфере политики, не предвещающего для процесса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза ничего хорошего. Реального плана, как вести переговоры с ЕС, у Джонсона нет.

Если принять во внимание хвастливые заявления политика, его стратегия заключается в первую очередь в том, чтобы каким-то образом «поставить Евросоюз на колени». Его расчет предполагает, что ЕС будет становиться более сговорчивым по мере приближения 31 октября. Суть спора между Евросоюзом и Британией связана с проблемой «бэкстопа» или границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая после Brexit станет единственной общей сухопутной границей между Великобританией и Европейским союзом. Если споры вокруг этого вопроса обострятся, нельзя исключать, что сторонам не удастся заключить сделку.