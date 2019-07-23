Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ

Польская сторона официально пригласила Германию отметить начало Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Польши Анджея Дуду.

Как отмечается, Польша отказалась приглашать Россию на памятные мероприятия, запланированные на 1 сентября.

Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.

Также до этого замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха сказал, что президента России Владимира Путина не пригласили, поскольку туда приглашены только страны-члены ЕС и «Восточного партнерства».