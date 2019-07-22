Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, такое заявление глава Украины сделал после того, как стали известны первые данные экзитполов внеочередных выборов в Раду.

По его словам, они с Путиным могут найти взаимопонимание, что ему показалось возможным в ходе их телефонного разговора.

Кроме того, уточняется, что Зеленский в целом позитивно оценил свое общение с российским лидером и назвал возвращение украинских моряков приоритетной задачей.

Ранее сообщалось, что Путин не заметил изменений на Украине при Зеленском.