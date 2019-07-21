Зеленский сделал предложение Вакарчуку по коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде, сообщает РИА «Новости».

По его словам, это была инициатива «Слуги народа».

«Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор», — заявил Зеленский.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье, 21 июля.

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