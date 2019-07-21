Возбуждено 10 уголовных дел из-за нарушений на выборах в Раду

Украинская полиция открыла 10 уголовных дел из-за инцидентов, которые произошли на парламентских выборах. Об этом рассказал глава координационного штаба МВД страны Иван Стойко, передает РИА «Новости».

По его данным, на 13.00 (совпадает с мск) было совершено 838 нарушений на выборах в Раду. Кроме того, правоохранительными органами было возбуждено 10 уголовных дел.

Стойко отметил, что чаще всего правила нарушали в самопровозглашенной ДНР, Днепропетровской, Запорожской областях и в столице.

Ранее сообщалось, что ЦИК назвал данные по явке на выборах в Раду.

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