Путин не заметил изменений на Украине при Зеленском
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Президент России Владимир Путин высказался о текущем положении на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Российский лидер заявил, что ситуация в стране не изменилась.
Такое заявление он сделал в ходе интервью с американским режиссером Оливером Стоуном.
Путин отметил, что Украина осталась прежней и после выборов президента и назначения на эту должность Владимира Зеленского.
Президент России добавил, что прошедшие на Украине выборы были протестными.
Ранее сообщалось, что в Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского.