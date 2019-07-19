Путин не заметил изменений на Украине при Зеленском

Президент России Владимир Путин высказался о текущем положении на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер заявил, что ситуация в стране не изменилась.

Такое заявление он сделал в ходе интервью с американским режиссером Оливером Стоуном.

Путин отметил, что Украина осталась прежней и после выборов президента и назначения на эту должность Владимира Зеленского.

Президент России добавил, что прошедшие на Украине выборы были протестными.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского.