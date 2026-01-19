Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

МИД КНР призвал США не раздувать «китайскую угрозу» для целей по Гренландии
Global Look Press

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что США должны перестать использовать «китайскую угрозу» в качестве предлога для преследования своих личных интересов. Его слова о ситуации вокруг Гренландии на брифинге передает РИА Новости.

Го Цзякунь отметил, что Китай уже неоднократно излагал свою позицию по вопросу Гренландии.

«Международное право, основанное на целях и принципах Устава ООН, является фундаментом нынешнего международного порядка и должно соблюдаться», — подчеркнул дипломат.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Трамп ответил на это тем, что с 1 февраля пообещал ввести пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые стали участниками миссии НАТО в Гренландии. Согласно планам Трампа, с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действие их будет продолжаться до принятия соглашения о покупке острова США.

Ранее Трамп перестал думать о мире из-за Нобелевской премии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655573_rnd_5",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+