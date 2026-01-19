Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

МИД КНР призвал США не раздувать «китайскую угрозу» для целей по Гренландии

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что США должны перестать использовать «китайскую угрозу» в качестве предлога для преследования своих личных интересов. Его слова о ситуации вокруг Гренландии на брифинге передает РИА Новости.

Го Цзякунь отметил, что Китай уже неоднократно излагал свою позицию по вопросу Гренландии.

«Международное право, основанное на целях и принципах Устава ООН, является фундаментом нынешнего международного порядка и должно соблюдаться», — подчеркнул дипломат.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Трамп ответил на это тем, что с 1 февраля пообещал ввести пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые стали участниками миссии НАТО в Гренландии. Согласно планам Трампа, с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действие их будет продолжаться до принятия соглашения о покупке острова США.

