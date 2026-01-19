В Германии назвали угрозы Трампа «красной линией» для ЕС

Угроза президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию является «красной линией» для Европейского союза, и блоку следует дать понять американскому лидеру, что «предел достигнут». Об этом заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, пишет Bloomberg.

По его словам, Евросоюзу следует рассмотреть возможность использования механизма по противодействию «экономическому принуждению».

«Мы постоянно сталкиваемся с новыми провокациями и с новым антагонизмом от президента Трампа, и здесь мы, европейцы, должны ясно дать понять, что предел достигнут. В Европе существует законодательно закрепленный набор инструментов, позволяющих реагировать на экономический шантаж весьма деликатными мерами, и сейчас нам следует изучить возможность применения этих мер», — отметил Клингбайль.

Вице-канцлер подчеркнул, что после угрозы Трампа ввести пошлины от Европы ожидают, что она «не поддастся шантажу» и предпримет «соответствующие действия».

«Для меня важно, чтобы на каждом этапе Европа была готова к действиям, и это невозможно сделать в последнюю минуту. Эти приготовления необходимо начать прямо сейчас», — добавил он.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о желании США аннексировать Гренландию, против чего выступили власти острова. Европейские страны НАТО в свою очередь начали совместную разведывательную миссию в Гренландии.

В отношении участников миссии Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины, а с 1 июня повысить их до 25%. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС принять контрмеры, а СМИ сообщили о том, что страны ЕС рассматривают возможность введения в отношении США пошлин на сумму €93 млрд или же ограничения доступа американских компаний на рынок.

Ранее в Европе заговорили о появлении нового альянса взамен НАТО.