Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Германии назвали угрозы Трампа «красной линией» для ЕС

Вице-канцлер Клингбайль: угроза захвата Гренландии является пределом для ЕС
Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Угроза президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию является «красной линией» для Европейского союза, и блоку следует дать понять американскому лидеру, что «предел достигнут». Об этом заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, пишет Bloomberg.

По его словам, Евросоюзу следует рассмотреть возможность использования механизма по противодействию «экономическому принуждению».

«Мы постоянно сталкиваемся с новыми провокациями и с новым антагонизмом от президента Трампа, и здесь мы, европейцы, должны ясно дать понять, что предел достигнут. В Европе существует законодательно закрепленный набор инструментов, позволяющих реагировать на экономический шантаж весьма деликатными мерами, и сейчас нам следует изучить возможность применения этих мер», — отметил Клингбайль.

Вице-канцлер подчеркнул, что после угрозы Трампа ввести пошлины от Европы ожидают, что она «не поддастся шантажу» и предпримет «соответствующие действия».

«Для меня важно, чтобы на каждом этапе Европа была готова к действиям, и это невозможно сделать в последнюю минуту. Эти приготовления необходимо начать прямо сейчас», — добавил он.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о желании США аннексировать Гренландию, против чего выступили власти острова. Европейские страны НАТО в свою очередь начали совместную разведывательную миссию в Гренландии.

В отношении участников миссии Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины, а с 1 июня повысить их до 25%. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС принять контрмеры, а СМИ сообщили о том, что страны ЕС рассматривают возможность введения в отношении США пошлин на сумму €93 млрд или же ограничения доступа американских компаний на рынок.

Ранее в Европе заговорили о появлении нового альянса взамен НАТО. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655561_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+