Интервьюировавший Зеленского телеведущий сломал шейку бедра

Британский журналист Пирс Морган попал в больницу с травмой ноги
piersmorgan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий, британский журналист Пирс Морган сломал шейку бедра. Кадром с больничной кровати он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 60-летнего Моргана, он споткнулся на маленькой ступеньке в ресторане лондонского отеля.

«Упал, как мешок с картошкой. Сломал шейку бедра. Сустав нужно заменять», — сказал он.

Морган добавил, что несколько недель будет ходить на костылях. Также он будет вынужден избегать дальних перелетов в течение 12 недель.

«Я виню Дональда Трампа», — заключил он.

Травма Моргана произошла всего через несколько дней после интервью с фронтменом Pink Floyd Роджером Уотерсом. Ведущий раскритиковал Уотерса за «попытку поддержать террористов и диктаторов». Скандальный телеведущий в разные годы также побеждал на шоу Дональда Трампа «Ученик», много интервьюировал Роналду, публично оскорблял Меган Маркл, а в феврале 2025 года взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского, который в беседе с ним переложил на США ответственность за дальнейшую потерю Украиной территорий.

Накануне Морган призвал Британию обратно выкупить США.

Ранее звезда «Игры престолов» повредила ребро на съемках секса в шоу о шпионах в СССР.

