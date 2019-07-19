У Зеленского рассказали, чего Украина хочет от России

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву все равно придется договориться с Москвой о мире. Об этом информирует РИА «Новости».

По мнению Шефира, Россия является «агрессором», но с ней нельзя сосуществовать «в состоянии войны еще 100 лет».

Шериф также отметил, что в России присутствуют нормальные люди, с которыми нужно продолжать поддерживать общение.

Ранее Шефир заявлял, что Украина хочет иметь нормальный переговорный процесс с Россией. Помощник Зеленского отмечал, что украинская сторона сделала для этого первый шаг.