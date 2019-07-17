Зеленский ответил Путину на указ о гражданстве России для всех жителей Донбасса
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Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм, который бы позволял выдавать гражданство украинцам из «дружественных стран».
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