Зеленский ответил Путину на указ о гражданстве России для всех жителей Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм, который бы позволял выдавать гражданство украинцам из «дружественных стран».

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