Турецких дипломатов атаковали в Ираке

В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По имеющимся данным, при атаке на заведение пострадали заместитель генконсула и двое сопровождавших его дипломатов.

МИД Турции в своем официальном сообщении подтвердил гибель одного из сотрудников дипмиссии.

Посольство в Багдаде пока не сообщало о состоянии других дипломатов и не называло должности пострадавших.

Ранее сообщалось, что Ливийская национальная армия арестовала шесть граждан Турции.